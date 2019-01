Marktführer Lego ist in Deutschland wieder auf Wachstumskurs. Das dänische Unternehmen meldete am Dienstag einen Umsatzzuwachs um 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und beruft sich dabei auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens NPD-Group. Legos Marktanteil in Deutschland betrug im vergangenen Jahr 17,2 Prozent, 0,4 Prozentpunkte mehr im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum heisse, dass Lego 2018 den höchsten Umsatz gehabt habe, "den wir je in Deutschland geschrieben haben", sagte Geschäftsführer Frédéric Lehmann im Vorfeld der Nürnberger Spielwarenmesse, die an diesem Mittwoch beginnt. Absolute Umsatzzahlen nannte der Konzern nicht.