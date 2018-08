Leicht weniger Konkurse in der Schweiz im Juli

Trotz des leichten Rückgangs im Sommermonat hat seit Jahresanfang die Zahl der Konkurse zugenommen. Insgesamt mussten 2'786 Unternehmen die Segel streichen. Das sind 2 Prozent mehr als in den ersten sieben Monaten von 2017. Hinzu kamen 1'198 Firmen, die wegen Organisationsmängeln liquidiert wurden.

Dabei gab es fast in allen Grossregionen mehr Konkurse. Am stärksten betroffen war die Nordwestschweiz, wo die Pleiten um ganze 14 Prozent zunahmen. Gerade in Basel kreiste der Pleitegeier (+24 Prozent).

Sonst hielten sich die Zunahmen im Rahmen. In der Ostschweiz gab es 3 Prozent mehr Insolvenzen. Im Espace Mittelland, in der Zentralschweiz und im Tessin waren es je 1 Prozent mehr Pleiten. Nur in Zürich (-3%) und in der Südwestschweiz (-1%) sank die Anzahl der Insolvenzfälle.

Auf der anderen Seite gab es mehr Neugründungen. Von Januar bis Juli wurden 25'980 Firmen neu ins Handelsregister eintragen. Das ist ein Plus von 1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

"In der Zentralschweiz (+10%) und im Tessin (+8%) scheint wieder das Gründungsfieber ausgebrochen zu sein", schrieb Bisnode D&B. Bei allen anderen Grossregionen gab es keine grossen Ausschläge.

jb/kw

(AWP)