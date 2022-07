Leicht weniger Übernahmen in der Schweiz nach Rekordjahr

Im ersten Semester 2022 wurden 281 Fusionen und Übernahmen mit Schweizer Beteiligung angekündigt, teilte das Beratungsunternehmen KPMG in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie mit. Das seien zwölf weniger als im Vorjahr. Trotz dem leichten Rückgang sei dies die dritthöchste M&A-Aktivität seit Messbeginn im Jahr 2004.

Das Transaktionsvolumen lag mit rund 84 Milliarden Dollar indes deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt von 57 Milliarden. Dies liegt insbesondere an zwei Mega-Deals mit hohem Transaktionsvolumen.

Der grösste Deal war mit 20,7 Milliarden Dollar der Zusammenschluss der Genfer Firmenich mit der niederländischen Royal DSM. Auf Platz zwei der grössten Transaktionen folgte die Übernahme des schwedischen Tabakhersteller Swedish Match AB durch Philip Morris International für 17,4 Milliarden.

"Die Investorenstimmung ist nach wie vor positiv und wurde bisher weder durch die geopolitische Lage noch globale Rezessionsszenarien getrübt", erklärte Timo Knak, Leiter Deal Advisory und M&A bei KPMG. Auffällig sei zudem die grosse Bedeutung von Private Equity-Gesellschaften. Diese seien an fast jedem dritten Deal beteiligt gewesen.

Hochzeit im Wonnemonat Mai

Die zehn grössten Fusionen und Übernahmen machten im ersten Halbjahr zusammen fast 80 Prozent des gesamten Transaktionsvolumens aus. Dabei wurde der Mai 2022 seinem Ruf als "Heiratsmonat" gerecht: Von den zehn grössten Transaktionen mit Schweizer Beteiligung fiel die Hälfte in diesen Monat, darunter auch die beiden genannten Mega-Deals.

Mit je 49 Transaktionen waren der Industriesektor und die TMT-Branche (Technologie, Medien und Telekommunikation) die aktivsten Branchen. Zusammen machten sie einen Drittel aller Fusionen und Übernahmen im Schweizer M&A-Markt aus. Auf die Pharma- und Life Sciences-Branche entfielen 34 Transaktionen.

Schweizer Unternehmen haben in der Berichtsperiode fast doppelt so viele ausländische Firmen erworben wie umgekehrt: In 129 Fällen wurden ausländische von Schweizer Unternehmen übernommen und in 70 Fällen war es umgekehrt. 48 Deals waren nationale Transaktionen und machten 17 Prozent aller Transaktionen aus.

ra/cf

(AWP)