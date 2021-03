'Leichte Bewegung' bei Freilegung von Containerschiff im Suezkanal

(Ausführliche Fassung) - Die erhoffte Freilegung des Containerschiffs "Ever Given" im Suezkanal schreitet in kleinen Schritten voran. Das Seefahrt- und Logistikunternehmen GAC sprach am Samstag von mehr als zehn Schleppern und drei Baggern, die im Einsatz seien, um eine der wichtigsten Wasserstrassen der Welt wieder für den Handel freizugeben. Es gebe "leichte Bewegung". Der Frachter liege aber weiter auf Grund. Die Kanalbehörde hatte am Freitagabend mitgeteilt, dass neun grosse Schlepper an den Arbeiten beteiligt seien.