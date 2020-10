Die für November geplante Leipziger Reisemesse Touristik und Caravaning findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Das teilte die Messe Stuttgart als Veranstalter am Mittwoch in Leipzig mit. Die dynamische Entwicklung der Pandemie verhindere eine verlässliche Planung für die Aussteller, hiess es zur Begründung. "Gerne hätten wir der Tourismusbranche die dringend benötigte Plattform geboten und auch das Trendthema Caravaning weiter vorangetrieben", sagte Guido von Vacano, Mitglied er der Geschäftsführung der Messe Stuttgart.