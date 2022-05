Leiter der Lalique-Kristallmanufaktur verlässt das Unternehmen

Beim Luxusgüterunternehmen Lalique kommt es zu einem Wechsel in der Führungsetage. So wird der Leiter der Kristallmanufaktur Denis Mandry das Unternehmen verlassen, wie Lalique am Montag mitteilte. Bis eine Nachfolge bestimmt ist, wird ab sofort Finanzchef Alexis Rubinstein die Manufaktur ad interim leiten.