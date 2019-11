Der Elektrokomponenten-Hersteller Lem kann die Vakanz an der Spitze der Industrie-Division füllen. Rebecca Cullinan werde den Posten, den aktuell noch CEO Frank Rehfeld zusätzlich zu seiner Aufgabe als Firmenchef inne hat, per Anfang Dezember übernehmen. Dies sagte Rehfeld an der Telefonkonferenz anlässlich der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am Dienstag.