Leoni kämpft weiter gegen Schulden - Aktie verliert zweistellig

Der zuletzt schwer angeschlagene Autozulieferer Leoni bleibt operativ weiter in der Gewinnzone, kämpft aber noch immer gegen einen Berg an Schulden. Die Netto-Finanzschulden seien zum Ende des dritten Quartals auf 1,67 Milliarden Euro geklettert, im Vergleich zu rund 1,5 Milliarden Euro zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, gab das Unternehmen am Mittwoch bei der Vorstellung seiner Quartalszahlen in Nürnberg bekannt. Die Eigenkapitalquote sei von 10,2 auf 7,2 Prozent gesunken. De Aktie büsste am Mittag fast 14 Prozent ein.