Leoni traut sich mehr Wachstum zu als bisher - Ergebnisprognose 2018 vorsichtig

Der Kabelspezialist Leoni rechnet dank der guten Auftragslage aus der Autoindustrie in den kommenden Jahren mit mehr Wachstum als bisher. Bis 2020 soll der Umsatz im Schnitt um jährlich 5 Prozent wachsen, wie der MDax -Konzern am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bisher hatte der Hersteller von Kabeln und Bordnetzsystemen für Autos mittelfristig bis 2019 zwischen 4 und 5 Prozent angepeilt. Im laufenden Jahr soll der Erlös mindestens 5 Milliarden Euro betragen, nach 4,9 Milliarden im vergangenen Jahr.