Leonteq erzielt 118 Mio Fr. aus Kapitalerhöhung - 99,1% der Aktien gezeichnet

Per Ende der Bezugsfrist am Donnerstag um 12 Uhr waren 99,1 Prozent der neuen Namenaktien, die zu 41,50 Fr. angeboten wurden, gültig gezeichnet worden, wie der Anbieter von strukturierten Anlageprodukten am Donnerstagabend mitteilte. Die 26'391 neuen Namenaktien, für welche das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, sollen am Markt verkauft werden.

Der Erlös aus der Kapitalerhöhung soll den Angaben zufolge vor allem zur Stärkung der Kapitalbasis verwendet werden und das Geschäft fördern. Auf Pro-forma-Basis bzw. unter Berücksichtigung des Nettoerlöses aus der Kapitalerhöhung hätte die Kernkapitalquote per Ende Juni 23,3 Prozent betragen anstatt der ausgewiesenen 18,3 Prozent.

uh/

(AWP)