Leonteq gewinnt VP Bank als Partner

Leonteq und die VP Bank seien eine Kooperation für die Herstellung und den Vertrieb von strukturierten Anlageprodukten eingegangen, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Die Partnerschaft basiere auf einem neu geschaffenem "White-Labelling-Emissionsmodels".

Die VP Bank wird demnach die Technologieplattform von Leonteq nutzen, um von der VP Bank garantierte Anlageprodukte anzubieten, zu handeln und an ihre Kunden zu vertreiben. Während die VP Bank für den Vertrieb ihrer strukturierten Anlageprodukte an ihre eigenen Kunden zuständig sei, habe Leonteq von der VP Bank ein internationales Vertriebsmandat erhalten, wodurch die VP Bank Zugang zu Leonteqs Netzwerk an Investoren weltweit erhalte.

Die VP Bank AG wurde 1956 gegründet und gehört den Angaben zufolge mit 1'013 Mitarbeitenden per Mitte 2021 zu den grössten Banken Liechtensteins. Per 30. Juni lagen die betreuten Kundenvermögen der Gruppe bei 52,6 Milliarden Franken.

ys/rw

(AWP)