Leonteq und Rand Merchant Bank lancieren gemeinsam strukturierte Anlageprodukte

Die Rand Merchant Bank, eine Sparte der südafrikanischen FirstRand Bank Ltd, werde sich dazu der Technologie-Plattform für White-Label-Emittenten von Leonteq anschliessen, teilte Leonteq am Donnerstag mit. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit bietet Leonteq verschiedene Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette an. Dazu gehören Produktlancierung, Strukturierung, Produktdokumentation, Absicherung der Derivatkomponenten, Market-Making, Lifecycle-Management und Abwicklung.

Die ersten Produkte sollen voraussichtlich Ende 2020 emittiert werden.

cf/rw

(AWP)