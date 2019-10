LG bei Smartphones weiter mit Verlust

Beim Geschäft mit Smartphones steckt der südkoreanische Elektronikhersteller LG angesichts des stark umkämpften Markts weiter in den roten Zahlen. Im dritten Quartal 2019 habe der operative Verlust in der Sparte mobile Kommunikation 161,2 Milliarden Won (124,5 Mio Euro) betragen, teilte der einheimische Rivale des Smartphone-Weltmarktführers Samsung am Mittwoch mit.