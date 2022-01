LG mit grösseren Ambitionen für Autogeschäft der Zukunft

LG wird zum nächsten Elektronik-Riesen, der mit Nachdruck ins Autogeschäft strebt. Zur Technik-Messe CES in Las Vegas präsentierte der südkoreanische Konzern am Dienstag die Vision für ein autonomes Fahrzeug. Das Robotaxi-Konzept mit dem Namen LG Omnipod soll den Angaben nach unter anderem als Unterhaltungs-Kapsel oder mobiles Büro unterwegs sein können. Für die nähere Zukunft zeigte LG ein Fahrzeug-Cockpit mit grossen Displays. Damit schickt sich der Elektronik-Spezialist an, in Konkurrenz mit etablierten Branchenzulieferern zu treten.