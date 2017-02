LG präsentiert neue Geräte - G6 mit grossem Bildschirm

Der südkoreanische Elektronik-Konzern LG hofft, mit dem neuen Smartphone G6 aus den roten Zahlen zu kommen. Auf dem Mobile World Congress in Barcelona präsentiert der Samsung -Rivale das jüngste Modell seines Smartphone-Flagschiffs. Das G6 hat einen 5,7 Zoll grosses Display im umgewöhnlichen 18:9-Format und soll dadurch dem Hersteller zufolge dennoch leicht mit einer Hand zu bedienen sein. "Anders als andere Geräte passt das G6 bequem in eine Hand und bietet zudem das einmalige Erlebnis eines grossen Bildschirms", erklärte LG am Sonntag.