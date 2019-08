LGT übernimmt indischen Impact-Investor Aspada

Gemäss den Angaben verwaltet die Aspada mit Sitz in Bangalore derzeit ein Portfolio von 15 Investments mit einem Gesamtvolumen von etwas über 100 Millionen US-Dollar an investiertem Kapital. Im Zuge der Übernahme werde die Holdinggesellschaft komplett in LGT Lightstone integriert.

Seine Bank sei davon überzeugt, dass die Nutzung technologischer Entwicklungen skalierbare Geschäftsmodelle ermögliche, die unterversorgten Bevölkerungsgruppen weltweit wirtschaftlichen Fortschritt bringe, wurde LGT-CEO Prinz Max von und zu Liechtenstein zitiert. Die LGT wolle nun - auch dank der Übernahme - Lightstone als bedeutenden Akteur im Segment Impact Investing und Nachhaltigkeit etablieren.

kw/

(AWP)