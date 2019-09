Libra Association baut Team in Genf trotz Kritik weiter auf

Trotz der heftigen internationalen Kritik an der "Facebook-Währung" Libra baut die Libra Association ihr operatives Team in Genf weiter auf. Die Vereinigung wolle Ende des Jahres operativ sein, bekräftigte der Leiter des Libra-Projekts, David Marcus, in einem Interview mit der Tageszeitung "Le Temps" vom Donnerstag.