Lichtkonzern Signify mit Gewinnsprung trotz Umsatzschwund - Umbau zahlt sich aus

Der Lichtkonzern Signify hat im vierten Quartal wegen schwacher Geschäfte in den Sparten Professional und Home einen Umsatzrückgang verbucht. Hinzu kamen noch Belastungen auf der Währungsseite und ein Erlösrückgang durch die seit September geltende Verbannung von Halogen-Lampen. Konzernweit fielen die Umsätze im vierten Quartal um 8,8 Prozent auf 1,73 Milliarden Euro, wie Signify am Freitag mitteilte. Die Marktbedingungen in China und Europa hätten sich auch verschlechtert, hiess es weiter als Begründung.