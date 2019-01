Lieferando-Mutter Takeaway.com steigert Bestelleingang kräftig

Die Lieferando-Mutter Takeaway.com hat vor der Übernahme von Foodora, Lieferheld und Pizza.de kräftig zugelegt. Im abgelaufenen Jahr verbuchte das Unternehmen 93,9 Millionen Bestellungen und damit 38 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Im vierten Quartal zogen die Bestellungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar um 55 Prozent an.