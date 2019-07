Lieferdienst Takeaway.com will Konkurrent Just Eat kaufen

Schon bald könnte es zu einem grösseren Zusammenschluss in der Branche der Essens-Lieferdienste kommen. Das niederländische Unternehmen Takeaway.com will den britischen Wettbewerber Just Eat kaufen, wie beide Unternehmen am Wochenende bestätigten. Zuvor hatte der britische Fernsehsender "Sky" von den Plänen berichtet.