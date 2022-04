Lieferkettenprobleme und Rückstellungen belasten Philips

(Ausführliche Fassung) - Der Medizintechnikkonzern Philips sieht sich anhaltenden Problemen in der Lieferkette ausgesetzt. Höhere Kosten sowie weitere Rückstellungen für den Rückruf und den Austausch bestimmter Beatmungsgeräte führten im ersten Quartal zu einem deutlich höheren Verlust. Sollte sich das Umfeld mit Blick auf steigende Inflation, Lieferengpässe und den Ukraine-Krieg weiter verschärfen, könnte auch die Prognose für das laufende Jahr zur Disposition stehen. Die Aktie brach am Montag in Amsterdam um gut elf Prozent ein.