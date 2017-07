Linde ergattert US-Grossauftrag

Der Technologiekonzern Linde hat einen millionenschweren Grossauftrag in Texas an Land gezogen. Das Münchner Unternehmen soll dort für das US-Unternehmen Braskem eine neue Produktionsanlage für Kunststoffe errichten, wie Linde mitteilte. Der Dresdner Standort sei für die Projektkoordination zuständig, sagte ein Sprecher am Donnerstag. Bei der Abwicklung spielten aber auch andere Standorte eine Rolle. "Das kann man nicht so genau auseinanderdividieren." Zuvor hatte die "Sächsische Zeitung" berichtet.