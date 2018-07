Linde-Fusionspartner Praxair verkauft Europa-Geschäft an Japaner

Der vor der Fusion mit Linde stehende US-Industriegasehersteller Praxair hat einen Käufer für weite Teile des europäischen Geschäfts gefunden. Für rund 5 Milliarden Euro geben die Amerikaner den Grossteil ihrer Europa-Aktivitäten an den japanischen Hersteller Taiyo Nippon Sanso ab, teilten die Japaner am Donnerstag in Tokio mit.