Die Produkte von Lindt und Toblerone werde es in allen Filialen der Migros in der ganzen Schweiz zu kaufen geben, teilte die Migros am Freitag mit. Bereits im Sommer berichteten Medien darüber, dass einige Genossenschaftschefs mit der Aufnahme von Lindt ins Sortiment liebäugelten.

Frey solle aber weiterhin den Hauptteil des Sortiments stellen, hielt die Migros weiter fest. Der Anteil von Eigenmarken der Migros bleibe auch danach weiterhin bei rund 75 Prozent.

tt/cf

(AWP)