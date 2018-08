Beim Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli kommt es zu einer Veränderung in der Geschäftsleitung. Nach 25 Jahren beim Unternehmen wird Konzernleitungsmitglied Andreas Pfluger in den Ruhestand gehen. Er verlässt Lindt & Sprüngli damit per Ende 2018, heisst es am Freitagabend in einem Communiqué.