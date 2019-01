Lkw-Bauer Volvo verteilt mehr Geld an die Aktionäre - Bestellrückgang

Der schwedische Lkw- und Baumaschinenhersteller Volvo will nach dem Umsatz- und Gewinnanstieg im Vorjahr seinen Aktionären mehr Geld ausschütten. Neben einer auf 5 Schwedische Kronen erhöhten Dividende je Aktie sollen die Anteilseigner zudem eine Sonderausschüttung von noch einmal 5 Kronen je Papier erhalten, wie das Unternehmen am Mittwoch in Stockholm mitteilte. Vergangenes Jahr hatte der Rivale von Daimler sowie der Volkswagen -Töchter MAN und Scania 4,25 Kronen als Dividende gezahlt.