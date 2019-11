LLB baut wegen IT-Vereinheitlichung Stellen in Wien ab

Die Migration der IT in Österreich auf das Kernbankensystem Avaloq finde Ende Jahr statt, sagte Matt in dem am Mittwoch publizierten Interview mit dem Portal "Finews". Der Hauptnutzen liege einerseits in einer Effizienzsteigerung. Andererseits könnten Anlageprodukte und -dienstleistungen der LLB Invest sowie auch das Online- und Mobile Banking in Österreich angeboten werden. "Das war mit der alten IT nicht möglich."

Die LLB hatte 2017 in Österreich die Privatbank Semper Contantia übernommen und diese 2018 mit der LLB Österreich fusioniert. Die LLB Österreich verwaltet Vermögen in Höhe von mehr als 21 Milliarden Euro und beschäftigt insgesamt rund 220 Mitarbeitende.

An Übernahmen ist die LLB laut Matt auch weiterhin interessiert, allerdings seien geeignete Kandidaten "sehr rar" geworden, wie er im Interview weiter sagte. "Aktuell ist sehr wenig Bewegung im Markt, aber wir haben unsere Fühler ständig ausgestreckt."

Der CEO bestätigte, dass das Ziel einer Cost-Income-Ratio von rund 65 Prozent bis Ende 2020 weiterhin gelte. "Das wird in diesem Negativzinsumfeld eine ziemliche Herausforderung", sagte er. Die LLB werde den Fokus aber weiterhin klar auf die Profitabilität legen und im kommenden Jahr nicht nur die Ertrags-, sondern auch die Kostenseite weiter verbessern.

Im Privatkundengeschäft habe die LLB Negativzinsen "selektiv" eingeführt, sagte Matt. Diese gälten für Kunden mit Euro-Konten ab 500'000 Euro und auf Franken-Konten ab einer Million. "Doch wir behandeln dies grundsätzlich sehr selektiv und suchen mit den Kunden auf jeden Fall das Gespräch."

tp/uh

(AWP)