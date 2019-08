LLB einigt sich mit DoJ im US-Steuerstreit - Strafzahlung von 10,7 Mio USD

Die LLB hat dazu mit den US-Behörden ein sogenanntes "Non-Prosecution" Abkommen unterzeichnet, wie das DoJ am Montagabend mitteilte. Darin habe sich die LLB neben der Zahlung der Busse auch dazu verpflichtet, in allen Straf- und Zivilverfahren mit den US-Behörden zusammenzuarbeiten. Im Gegenzug wird sie für Steuervergehen der LLB Schweiz nicht weiter verfolgt.

In der Spitze hatte die Schweizer LLB-Tochter gemäss den US-Angaben rund hundert US-Kunden, die insgesamt fast 200 Millionen Dollar an Vermögenswerten hielten. Die Mehrheit dieser Konten entfiel demnach auf sogenannte Nominee-Gesellschaften. Die LLB Verwaltung (Schweiz) AG ist die Nachfolgegesellschaft der Liechtensteinischen Landesbank (Schweiz) AG, die per Ende 2013 ihre Banktätigkeit eingestellt hat.

Die LLB-Muttergesellschaft (LLB Vaduz) hatte sich bereits im Sommer 2013 mit dem DoJ in Sachen Steuerstreit geeinigt und dabei eine Zahlung von 23,8 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für eine Nichtverfolgung leisten müssen. Eine Lösung für die Schweizer Tochter, welche die LLB 1997 übernommen hatte, war damals explizit ausgeklammert worden.

Die Zahlung von 10,7 Millionen US-Dollar an die US-Behörden sei vollständig durch Rückstellungen gedeckt und belaste das laufende Ergebnis der LLB-Gruppe nicht, teilte die Bank am Montagabend in einer eigenen Mitteilung mit. Sie wird ihr Halbjahresergebnis am 27. August präsentieren.

uh

(AWP)