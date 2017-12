LLB übernimmt Semper Constantia für 185 Mio EUR - Fusion mit Österreich-Tochter

(Umgeschrieben und ausgebaut) - Die Liechtensteiner Landesbank (LLB) lässt auf ihre Ankündigung vom Montag Taten folgen und baut das Geschäft in Österreich aus. Dafür übernimmt sie die Semper Constantia Privatbank mit Sitz in Wien. Der Kaufpreis liegt bei rund 185 Mio EUR, bestehend aus Eigenkapital und Goodwill, und wird teilweise in bar und in Aktien abgegolten. Die LLB setzt dafür 1,85 Mio eigene Aktien ein.