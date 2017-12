LLB übernimmt Semper Constantia Privatbank - erhöht Kundenvermögen um 17 Mrd CHF

Die Liechtensteiner Landesbank (LLB) baut das Geschäft in Österreich aus und übernimmt die Semper Constantia Privatbank mit Sitz in Wien. Diese Transaktion erhöhe das Kundenvermögen um rund 17 Mrd CHF, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Der Kaufpreis liege bei rund 185 Mio EUR, bestehend aus Eigenkapital und Goodwill, und werde teilweise in bar und in Aktien abgegolten. Die LLB setzt dafür 1,85 Mio eigene Aktien ein.