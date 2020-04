Die britische Grossbank Lloyds hat die Corona-Pandemie bereits zum Jahresauftakt mit voller Wucht zu spüren bekommen - auch wenn sich diese erst seit März in Europa ausgebreitet hat. Der Gewinn vor Steuern brach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 95 Prozent auf 74 Millionen Pfund (rund 85 Mio Euro) ein, wie die Bank am Donnerstag in London mitteilte.