Lloyds stoppt Aktienrückkauf wegen zusätzlicher Schadenersatzzahlungen

Die britische Grossbank Lloyds setzt wegen zusätzlicher Schadenersatzzahlungen an Kreditnehmer den Rückkauf eigener Aktien aus. Die Bank rechne mit einer weiteren Risikovorsorge im dritten Quartal in Höhe von 1,2 bis 1,8 Milliarden britischen Pfund (1,3 bis 2 Mrd Euro), teilte Lloyds am Montag in London mit. Dies sei eine erste Berechnung und noch ungeprüft.