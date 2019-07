LM Group übernimmt zwei Start-Up-Unternehmen

Bei Qixxit handelt es sich den Angaben zufolge um eine intermodale Reiseplattform, auf der Tickets für Fernverkehrsbusse, Züge und Flüge zu einer vernetzen Reise kombiniert werden können. Das Unternehmen wurde 2017 in Berlin gegründet. Alle Mitarbeiter sollen übernommen und in das Entwicklungs-Team der Gruppe integriert werden, so die Meldung.

Auch die Technologie-Plattform des ukrainischen Start-Up-Unternehmens TripMyDream soll die Reisenden bei der Planung unterstützen. Kern der Technologie sei dabei ein Inspirations-Tool für Reiseerlebnisse, hiess es weiter.

an/tt

(AWP)