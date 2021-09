Lösung für Hunderte Zeitarbeiter im Rastatter Mercedes-Werk

Zuerst hatte es nach früheren Gewerkschaftsangaben so ausgesehen, dass rund 600 Zeitarbeiterinnen und -arbeiter zum Monatsende das Mercedes-Werk verlassen sollten. Es hat mehr als 6500 Beschäftigte und eine führende Rolle im Daimler -Produktionsverbund für Kompaktfahrzeuge. 1997 lief dort die erste A-Klasse vom Band.

Die Übernahmen sollen vom Februar an bis März 2023 in mehreren Schritten erfolgen, wie die IG Metall berichtete. Es gehe nun darum, Lösungen für die restlichen Zeitarbeiter zu finden, die noch nicht über eine längere Einsatzzeit in Rastatt verfügten./cb/DP/jha

(AWP)