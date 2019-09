Die Logistrial Real Estate AG bereitet ihren Gang an die Börse vor. Mit dem Börsengang will der Anbieter von Logistikimmobilien 550 bis 605 Millionen Euro erlösen, wie Logistrial am Dienstag in Hamburg mitteilte. Mit dem Geld soll ein Teil eines bereits gesicherten Immobilienportfolios mit einem Gesamtwert von 768 Millionen Euro gekauft werden. Ziel sei es, ein führender Anbieter im europäischen Markt für Logistikimmobilien zu werden, hiess es weiter.