Logitech-Aktie auf Allzeithoch nach starkem Schlussquartal

Um 09.15 Uhr gewinnen Logitech Namen 3,2 Prozent auf 50,62 Franken. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert um 0,45 Prozent über dem Schlussstand vom Vortag. Der Kurs der Logitech-Aktie war bereits in den Tagen vor der Ergebnisveröffentlichung über das bisherige Rekordhoch vom August 2018 bei 48,80 Franken gestiegen. Am Dienstag markierte er nun gleich nach Handelsbeginn bei von 50,88 Franken ein neues Allzeithoch.

Der erhoffte Schub im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie und der damit verbundenen Trend in Richtung Heimarbeit und Heimunterhaltung wurde rückblickend vom Konzern gar unterschätzt, hatte er doch seine Guidance vor kurzem noch leicht nach unten angepasst, heisst es in Börsenkreisen.

Analysten zeigen sich daher auch positiv überrascht vom starken Abschneiden im zurückliegenden Quartal. Der Umsatz wuchs prozentual zweistellig und übertraf ihre Schätzungen klar. Unerwartet stark zum Umsatz trugen die Produktkategorien PC Webcams, Tablets, Audio & Wearables und vor allem Video Collaboration bei. Eher enttäuscht zeigt man sich vom Abschneiden im Bereich Gaming.

Der eigentliche Lichtblick - so sind sich die Experten einig - ist aber die Brutto-Marge. Diese liegt bei fast 40 Prozent. Folglich stellt Logitech die Analystenschätzungen auch auf den Stufen EBIT und Reingewinn in den Schatten. "Trotz dem Gegenwind wegen höheren Zöllen, Währungseffekten und Frachtkosten konnte die Bruttomarge vor allem dank Mixeffekten und guter Kostenkontrolle erhöht werden, was dem operativen Gewinn zugute kam", schreibt etwa Andreas Müller von der Zürcher Kantonalbank (ZKB).

Auch der für die UBS tätige Analyst Joern Iffert bezeichnet die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal als stark. Er zeigt sich insbesondere vom besser als erwartet ausgefallenen Abschneiden in den Bereichen Video Collaboration und Tablets sichtlich angetan.

Wie sein Berufskollege Serge Rotzer von der Credit Suisse ergänzt, spiegelt sich in den einzelnen Produktkategorien der Einfluss der Coronavirus-Pandemie wieder. Vor diesem Hintergrund überrasche der Umsatzrückgang in den Kategorien Mobile Speakers und Smart Home nicht, so schreibt er. Den unerwartet hohen Quartalsgewinn erklärt sich Rotzer unter anderem mit einem Veräusserungserlös sowie mit einem Steuereffekt in dreistelliger Millionenhöhe. Gelobt wird schliesslich auch die starke Cashflow-Generierung des Unternehmens, etwa von der Bank Vontobel.

Dass das Unternehmen an den bisherigen Wachstums- und Gewinnvorgaben für das Fiskaljahr 2020/21 festhält, werten einige Analysten als Zeichen dafür, dass der pandemiebedingte Wachstumsschub nun wieder nachlassen dürfte. Hinzu kommt, dass Logitech selbst aufgrund höherer Luftfrachtkosten von kurzfristigem Druck auf die Brutto-Marge ausgeht. Die Aktie bleibe aber nach wie vor attraktiv, etwa dank einer starken Bilanz, betont die ZKB.

kw/rw

(AWP)