Logitech-Aktien am Investorentag gesucht

Die Logitech-Titel notieren um 9.30 Uhr 1,7 Prozent im Plus auf 72,10 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SMI gibt derweil um 0,23 Prozent nach. Von Beginn der Pandemie bis letzten Sommer hatte sich der Aktienkurs von Logitech fast verdreifacht. Von ihrem damaligen Höchststand hat die Logitech-Aktie mittlerweile allerdings wieder rund 40 Prozent an Wert eingebüsst.

Die Experten der Bank Vontobel zeigen sich überzeugt von den in Aussicht gestellten Wachstumszielen. Dass sowohl für das laufende wie auch für das kommende Geschäftsjahr von einem weiteren Wachstum - auf bereits hohem Niveau - ausgegangen werde, unterstreiche die Fähigkeiten des Unternehmens: "Logitech bleibt ein Wachstumsunternehmen, was sich unserer Meinung nach nicht in der Bewertung widerspiegelt", heisst es. Vontobel bestätigt das "Kaufen"-Rating und das Kursziel von 135 Franken.

Auch die ZKB zeigt sich vom Ausblick für das nächste Geschäftsjahr positiv überrascht. Analyst Andreas Müller zufolge dürfte der zuversichtliche Ausblick zudem die Diskussion um zu hohe Lagerbestände in den Absatzkanälen verstummen lassen. Die von Logitech verströmte Zuversicht impliziere darüber hinaus, dass das Unternehmen auch nach Corona von diversen Wachstumstreibern wie eGaming und Content-Creation profitieren könne. Auch die ZKB stuft die Titel mit einem DCF-Wert von 116 Franken als "klar unterbewertet" ein und bestätigt die Einstufung "Übergewichten".

Etwas vorsichtiger äussern sich die Experten von der UBS und der Basler Kantonalbank. UBS-Analyst Jörn Iffert mahnt, dass die Vorhersehbarkeit des Tagesgeschäfts momentan doch eher gering sei. Allerdings räumt er ein, dass Logitech bei den Jahresvorgaben in der Vergangenheit stets tiefgestapelt und diese im weiteren Verlauf dann doch erhöht und sogar übertroffen habe.

Corina Hennig von der BKB geht derweil von einem langsam einsetzenden Sättigungseffekt in den Absatzmärkten von Logitech aus. Daher rechne sie in Produktkategorien wie PC-Webcams, Video-Kollaboration, Lautsprecher und Tablet-Zubehör mit rückläufigen Absätzen.

sta/rw

(AWP)