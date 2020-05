Logitech erzielt 2019/20 einen Rekordumsatz und sieht sich als Corona-Profiteur

Im vierten Quartal (per Ende März) kletterte der Umsatz derweil um 13,6 Prozent auf 709,2 Millionen US-Dollar. In Lokalwährungen betrug das Plus mit rund 15 Prozent noch etwas mehr, wie das Unternehmen aus der Westschweiz am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

"Videokonferenzen, die Arbeit von zu Hause aus oder das Streaming von Inhalten sind langfristige Trends, die unser Geschäft vorantreiben", wurde CEO Bracken Darrell in dem Communiqué zitiert. Und Covid-19 habe diese Trends nicht etwa verlangsamt, sondern sie gar noch beschleunigt.

Dabei stiegen die Verkäufe von Webcams, Tastaturen sowie Tablet- und Videokonferenz-Zubehör - allesamt Gegenstände, die derzeit im Homeoffice viel zum Einsatz kommen. Am deutlichsten war der Anstieg im vierten Quartal mit einem Plus von 60 Prozent im Video-Bereich.

Nebst dem klassischen Homeoffice von Büro-Angestellten hat Logitech hier von Verkäufen an Ärzte für die Telemedizin oder an Lehrpersonen für das "Lernen auf Distanz" profitiert, wie einer Online-Präsentation des Unternehmens zu den Zahlen zu entnehmen war.

Tiefere Verkäufe bei Lautsprechern

Etwas tiefere Verkäufe vermeldete die Firma im vierten Quartal nur in Bereichen wie "Smart Home" oder mobile Lautsprecher. Bei zweiten dürfte die Durststrecke noch etwas anhalten. Man gehe davon aus, dass sich das Wachstum dieses Jahr infolge der Schliessung von Elektronikgeschäften weiter verlangsamen werde, hiess es.

Nach Regionen betrachtet fiel das Umsatzwachstum in den "Americas" am stärksten aus. Die Verkäufe in China seien im vierten Quartal hingegen leicht rückläufig gewesen. Dies war auf den früheren Beginn der Pandemie in der Region zurückzuführen.

Höherer Gewinn

Betrachtet man die Gewinnzahlen, so verzeichnete der schweizerisch-amerikanische Konzern operativ gesehen einen klares Plus. Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT (Non-GAAP) etwa legte in den Monaten Januar bis März um 23,2 Prozent auf 79,0 Millionen Dollar zu.

Noch besser sah es beim Reingewinn (GAAP) aus. Dieser verfünffachte sich auf neu 213,9 Millionen Franken. Logitech profitierte dabei allerdings von einer Vereinbarung mit dem Waadtländer Steueramt, die im Zusammenhang mit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung per 1. Januar 2020 stand.

Der um diesen und weitere Faktoren bereinigte Non-GAAP-Reingewinn lag bei 70,9 Millionen nach 64,6 Millionen im Jahr zuvor. Damit hat Logitech die Erwartungen der Finanzgemeinde gemäss AWP-Konsens trotzdem klar übertroffen.

Neuer Rekordjahresumsatz

Im gesamten Jahr 2019/20 erzielte Logitech einen um rund 7 Prozent höheren Umsatz von 2,98 Milliarden Dollar. Es ist dies der höchste Wert der Firmengeschichte, wie das Unternehmen schrieb.

Der EBIT (Non-GAAP) nahm im Gesamtjahr um 9,8 Prozent auf 387,1 Millionen Dollar zu. Das Management hatte nach einer Prognosesenkung vor wenigen Wochen noch 365 bis 375 Millionen Dollar in Aussicht gestellt.

Unter dem Strich verdiente Logitech im Gesamtjahr 449,7 Millionen nach 257,6 Millionen Dollar im Vorjahr.

Ausblick bestätigt

Da das Geschäft von Logitech von der Corona-Pandemie kaum in Mitleidenschaft gezogen wird, blickt das Unternehmen nach wie vor mit Optimismus nach vorne. So soll weiteres Wachstum erzielt werden, wie aus der Medienmitteilung vom Dienstag hervorgeht.

Der Umsatz soll 2020/21 den Angaben zufolge im mittleren einstelligen Prozentbereich anziehen und beim EBIT peilt Logitech einen Wert zwischen 380 und 400 Millionen Dollar an. Dies entspricht einer Bestätigung der bisherigen Prognose.

"Die Pandemie bringt zwar operative Herausforderungen mit sich, doch unsere starken langfristigen Wachstumstreiber geben uns die Zuversicht, unsere finanziellen Aussichten für das neue Geschäftsjahr aufrechtzuerhalten", wurde Finanzchef Nate Olmstead in der Mitteilung zitiert.

kw/rw

(AWP)