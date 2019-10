Logitech erzielt mehr Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal

Insgesamt fuhr Logitech im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 einen Umsatz von 719,7 Millionen Dollar ein. Das sind 4,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. Dabei hatte Logitech Gegenwind von der Währungsfront. In Lokalwährungen habe das Wachstum 6 Prozent betragen, teilte der Konzern am Dienstag in einem Communiqué mit.

Wachstumsmotor waren die Videokonferenzsysteme, deren Verkäufe in Lokalwährungen um 60 Prozent nach oben schossen. Bei den PC-Mäusen steigerte sich Logitech um 5 Prozent, während die Tastaturen gar um 7 Prozent zulegten. Bei Audio & Wearables betrug das Plus 12 Prozent.

Gamerabsatz lahmt

Beim Gamerzubehör gelangen nach dem Wachstumsschub vor einem Jahr keine Sprünge mehr. Die Verkäufe stiegen in Lokalwährungen lediglich noch um 2 Prozent. Im Vorjahr hatte das Spiel Fortnite für reissenden Absatz gesorgt und die Messlatte hoch gelegt. Ohne die Astro- und PC-Gaming-Kopfhörer hätten die übrigen Gamingprodukte im abgelaufenen Quartal ein zweistelliges Wachstum gezeigt, schrieb Logitech.

Dennoch blieb das Gamingzubehör die wichtigste Umsatzquelle von Logitech (161 Mio Dollar) vor den Tastaturen (139 Mio Dollar) und Mäusen (132,8 Mio Dollar). Bei den Webcams stieg der Umsatz um 3 Prozent.

Markant nachgelassen haben dagegen die Verkäufe von mobilen Lautsprechern, die um rund ein Viertel schrumpften. Das Vorjahresquartal habe von der Einführung der Boom 3 und Megaboom 3-Lautsprecher profitiert. "Wir erwarten, dass das Wachstum bei den mobilen Lautsprechern in naher Zukunft moderat bleibt", schrieb Logitech. Nach unten ging es auch mit dem Tablet-Zubehör (-6 Prozent).

Profitabilität gesteigert

Insgesamt konnte das amerikanisch-westschweizerische Unternehmen dennoch die Profitabilität steigern. Vom verkauften Gaming-Zubehör, Video-Konferenzsystemen, Tablet-Zubehör und Computermäusen blieben 37,8 Prozent des Umsatzes als Bruttogewinn übrig. Das ist mehr als vor einem Jahr (37,1 Prozent). Der Bruttogewinn (US-Gaap) stieg um 6,2 Prozent auf 272 Millionen Dollar.

Kosteneinsparungen, geringere Zolltarife und ein vorteilhafter Produktemix hätten den Gegenwind durch die Auswirkungen des US-chinesischen Handelskriegs und die ungünstigen Wechselkurse mehr als wettgemacht, schrieb Logitech.

Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT (Non-GAAP) legte um 5,7 Prozent auf 89,4 Millionen Dollar zu. Bei den Non-GAAP-Zahlen rechnet Logitech verschiedene Posten heraus wie zum Beispiel Kosten im Zusammenhang mit Übernahmen und Restrukturierungsaufwendungen. Der Betriebsgewinn nach US-GAAP kletterte um 4,5 Prozent auf 68,1 Millionen Dollar.

Unter dem Strich erzielte Logitech einen Reingewinn von 72,9 Millionen Dollar. Das ist ein Anstieg von knapp 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Mit den Zahlen hat das Unternehmen die Erwartungen der Finanzgemeinde beim Umsatz leicht verfehlt, bei den Gewinnzahlen dagegen teils deutlich übertroffen. Analysten hatten im Schnitt gemäss der Nachrichtenagentur AWP mit einem Umsatz von 726 Millionen Dollar und einem EBIT von 87 Millionen Dollar gerechnet. Beim Reingewinn hatten die Experten 64 Millionen Dollar geschätzt. Die Bruttomarge hatten sie bei 37,1 Prozent vorhergesagt.

Prognosen bestätigt

Logitech-Chef Bracken Darrell sprach in der Mitteilung von einem soliden Quartal. "Wir haben Rekordumsätze im Bereich Video Collaboration erzielt, der um fast 60 Prozent wuchs, und hatten ein starkes Wachstum in unseren Kategorien PC-Peripheriegeräte. Wir entwickeln uns trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds weiter und bestätigen unsere Jahresprognose für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres."

Der Peripheriegeräte-Hersteller geht weiterhin von einem Umsatzwachstum in mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich aus. Und der EBIT (Non-GAAP) wird weiter zwischen 375 und 385 Millionen erwartet. Zum Vergleich: Im vorangegangenen Geschäftsjahr 2018/19 hatte Logitech den EBIT um 23 Prozent auf 352,4 Millionen Dollar verbessert.

jb/rw/tt

(AWP)