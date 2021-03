Logitech-Papiere nach weiterem positivem Geschäftsupdate gefragt

Um 9.30 Uhr gewinnen Logitech 3,5 Prozent auf 100,40 Franken. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert derweil mit +1,49 Prozent ebenfalls im positiven Bereich.

Die Pandemie habe die Wachstumstreiber von Logitech, die bereits vor der Coronapandemie vorhanden waren, stark beschleunigt, heisst es bei Vontobel. Vor allem der Ausblick auf das kommende Geschäftsjahr, in dem Logitech ein etwa gleiches, maximal 5 Prozent tieferes oder höheres, Wachstum erwartet wie 2020/21 (+63%), kommt bei den Analysten gut an. Es sei ein sehr starker Ausblick, schreibt Michael Foeth von Vontobel. Vor allem wenn man sich bewusst sei, dass das aktuelle Jahr eine aussergewöhnlich hohe Basis gelegt habe und Logitech seine Guidance in der Regel konservativ halte.

Für eher vorsichtig halten den Ausblick auch die Analysten der Credit Suisse. Der Betriebsgewinn, den das Unternehmen unter anderem wegen anhaltender Investitionen in Marketingaktivitäten und Produktentwicklungen auf 750 bis 800 Millionen US-Dollar schätzt, sei eher zu vorsichtig. Logitech habe mehrmals angekündigt, höhere Marketingkosten und wiederkehrende Promotionsaktivitäten würden zu tieferen Margen führen. "Aber wir glauben, dass das Unternehmen hier noch etwas Spielraum für Überraschungen hat, da der Umsatzmix auch in Zukunft günstig bleiben wird", so der Kommentar der CS.

Letztendlich sei es aber ein starkes Zeichen, dass das Unternehmen bereits jetzt ein etwa gleich bleibendes Umsatzwachstum in Aussicht stelle. "Der Übergang von den Auswirkungen der Pandemie zurück zu strukturellem Wachstum scheint nahtlos zu sein, mit höheren Margen als noch vor einem Jahr", so die Experten weiter.

tv/rw

(AWP)