Neu soll die Dividende 0,67 Franken pro Aktie betragen. Das teilte Logitech am Donnerstag mit.Zudem wird Marjorie Lao, die Finanzchefin von Lego, zur Wahl in den Verwaltungsrat nominiert. Die Verwaltungsratsmitglieder Sally Davis und Sue Gove haben hingegen angekündigt, nicht zur Wiederwahl zur Verfügung zu stehen, wie es weiter heisst. Davis war seit 2008 Mitglied des Gremiums und Grove seit 2015. Die Generalversammlung findet am 5. September in Lausanne statt.

(AWP)