Logitech zahlt 10% höhere Dividende und nominiert neue VR - Aktie steigt

Zustimmen müssen die Aktionäre dem Dividendenvorschlag an der Generalversammlung vom 12. September in Lausanne, das (ungefähre) Zahlungsdatum wäre dann der 27. September.

An der GV sollen auch zwei neue Verwaltungsräte ins Gremium gewählt werden, und zwar Wendy Becker, eine frühere Konzernchefin von Jack Wills Ltd, sowie Neela Montgomery, Mitglied der Geschäftsführung der Otto Group GmbH und baldige Chefin von Crate and Barrel. Beide brächten einen speziellen Mix von Erfahrung in das Gremium, der von unschätzbarem Wert sei für Logitech auf dem weiterführenden Pfad zu profitablem Wachstum, sagt VR-Präsident Guerrino De Luca in der Mitteilung.

Gemäss der ZKB dürften die beiden neuen Verwaltungsräte eine gute strategische Unterstützung für das Erschliessen neuer Absatzkanäle für Logitech bringen, da sie in Unternehmen tätig seien, die ihr Geschäft ausgedehnt auf Online-Kanälen betreiben würden. Zudem verfügten sie über weitläufige Erfahrungen im Bereich Konsumgüter.

Der Markt reagiert wohlwollend auf die Nachrichten. Bis gegen 9.05 gewinnen die Logitech-Valoren 1,4% auf 35,90 CHF und damit überdurchschnittlich. Der Gesamtmarkt (SPI) steht lediglich 0,34% höher.

uh/sig/tp

(AWP)