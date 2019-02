Lombard Odier ernennt Alexandre Zeller zu geschäftsführendem Teilhaber

Zeller ist seit 2016 Mitglied des Verwaltungsrats der Credit Suisse Gruppe und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Credit Suisse (Schweiz). Er werde von diesen Funktionen per 28. Februar 2019 zurücktreten, teilte die Credit Suisse am Donnerstag in einer separaten Mitteilung mit.

Vor seinem Eintritt bei der Credit Suisse war Zeller von 2013 bis 2016 Vorsitzender des Verwaltungsrats der SIX Gruppe. Zuvor hatte er verschiedene Führungsposten bei der HSBC Private Bank (Suisse), bei der Waadtländer Kantonalbank und bei der Credit Suisse inne.

Die Lombard Odier Gruppe umfasst ab Anfang März Patrick Odier als geschäftsführenden Seniorteilhaber sowie Christophe Hentsch, Hubert Keller, Frédéric Rochat, Denis Pittet, Annika Falkengren und Alexandre Zeller. Das Genfer Institut verwaltete per Mitte 2018 Kundenvermögen von insgesamt 274 Milliarden Franken.

tp/tt

(AWP)