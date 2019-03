Lombard Odier mit Gewinnsprung dank Liegenschaftsverkäufen

Während die operativen Einnahmen vom Lombard Odier um 6 Prozent auf 1,18 Milliarden Franken stiegen, schoss der Reingewinn um 90 Prozent auf 272 Millionen nach oben. Grund für den Gewinnsprung sind einmalige Effekte, wie das Genfer Traditionshaus am Montag in einem Communiqué bekannt gab.

Der Verkauf von fünf Immobilien in Genf und der Vermögensverwaltung in Amsterdam hatte 107 Millionen Franken in die Kasse gespült, zudem wurde die Vermögensverwaltung veräussert. Um diese Effekte bereinigt, stieg der Reingewinn um 13 Prozent auf 165 Millionen.

Die Cost-Income-Ratio der Bank hat sich um einen Prozentpunkt auf 81 Prozent verbessert. Das heisst, das Institut gibt für jeden eingenommenen Franken 81 Rappen aus.

Zufluss von 4 Milliarden Franken

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten zum Jahresende hinterliessen ihre Spuren bei den von Lombard Odier verwalteten Vermögen, die zum Jahresende um 5 Prozent auf 259 Milliarden Franken sanken. Die schwachen Märkte alleine schmälerten die Vermögen um 19 Milliarden. Ein "ziemlich grosser Teil" davon fiel in den Dezember, so das Institut.

"Der Volatilitätseffekt war voll wirksam", erklärte der geschäftsführende Gesellschafter Patrick Odier gegenüber AWP. In einer Nachschau habe Lombard Odier die Marktstürme aber gut überstanden. Die freundlichen Börsen in den Monaten Januar und Februar 2019 hätten geholfen.

Der Netto-Neugeldzufluss lag 2018 bei 4 Milliarden Franken. Im Jahr zuvor hatten Kunden der Bank mit 16 Milliarden neuen Geldern deutlich mehr anvertraut. Der Anstieg entsprach jedoch den Wachstumszielen von 3 bis 5 Prozent.

Optimistisch und vorsichtig

Lombard Odier hat seine Kapitalisierung im vergangenen Jahr mit einer harten Eigenkapitalquote von 29,9 Prozent gestärkt, das sind im Jahresvergleich plus 3,4 Prozentpunkte.

Für 2019 ist die Bank gleichzeitig optimistisch und vorsichtig. Denn die Marktvolatilität ist laut Patrick Odier nach wie vor hoch.

fr/rp/ra/cf

(AWP)