Londoner Börse erwirbt Minderheitsanteil an Brüsseler Euroclear

Die Londoner Börse will sich einen Minderheitsanteil an der Wertpapier-Servicegesellschaft Euroclear einverleiben. Wie die London Stock Exchange (LSE) am Mittwoch mitteilte, wird sie für 4,92 Prozent an dem Brüsseler Unternehmen 278,5 Millionen Euro auf den Tisch blättern.