Lonza-Aktien nach überraschendem Abgang des CEO unter Druck

Die Aktien des Spezialitätenchemieherstellers Lonza stehen am Dienstag im frühen Geschäft unter starkem Abgabedruck. Am Morgen hatte das Unternehmen überraschend den Abgang von CEO Marc Funk bekanntgegeben, der diese Aufgabe erst im vergangenen März übernommen hatte und zuvor bereits als Spartenleiter von Lonza tätig war. In Analystenkreisen zeigt man sich überrascht bis etwas ratlos.