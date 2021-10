Lonza baut Dienstleistungen im Biopharma-Bereich 'Mammalian' in Singapur aus

Konkret erweitert Lonza seine Laborkapazitäten in der Forschung mit Säugetierzellen durch die Einrichtung eines neue 1800 m2 grossen Labors im Singapore Science Park sowie durch die Modernisierung der bestehenden Labors am Lonza-Standort Tuas in Singapur. Die Zahl der Mitarbeiter des Mammalian-Teams in Singapur erhöhe sich dadurch auf 125. Während das neue Labor bereits im September in Betrieb genommen worden sei, würden die bestehenden Labors bis Ende 2021 modernisiert.

Finanzielle Angaben zur Standorterweiterung machte Lonza nicht.

jl/cf

(AWP)