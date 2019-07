Lonza erweitert Biokonjugationsanlage in Visp

Eine Inspektion der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für die kommerzielle Produktion eines kürzlich zugelassenen ADCs sei erfolgreich abgeschlossen worden, teilte Lonza am Mittwoch mit. Somit könne am Standort Visp das dritte ADC in die Kommerzialisierungsphase übergehen.

Abnehmer dafür gibt es laut Lonza genug. "Nach der Fertigstellung von elf Prüfsubstanzen (INDs) und der Tatsache, dass inzwischen drei von fünf kommerziell erhältlichen ADCs von unserer Biokonjugationsanlage unterstützt werden, sehen wir die Notwendigkeit für eine Expansion, um uns für eine neue Welle von Therapien zu rüsten, die unsere Kunden entwickeln", wird in der Mitteilung die Chefin des Bereichs Mammalian und Mikrobiologische Entwicklung und Produktion, Karen Fallen, zitiert.

cf/ra

(AWP)