Der Lifescience-Konzern Lonza hat zusammen mit Massachusetts Eye and Ear (MEE) eine strategische Zusammenarbeit mit dem Biotech-Unternehmen Akouos beschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Akouos die exklusiven Lizenzen an sogenannten ancestral AAV-Vektoren zur Behandlung von Gehör- und Gleichgewichtsstörungen, heisst es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag.