Aufbauend auf ihren Erfahrungen werde Lonza am Standort in Slough, Grossbritannien, eine Zelllinie aufbauen. Die Wirkstoffformulierung im frühen Stadium sowie die Prozessentwicklung sollen derweil in Basel durchgeführt werden, während das Medikament in Stein hergestellt werde. Erste Chargen dürften den Plänen zufolge im Jahr 2022 die Produktion in Stein verlassen.

